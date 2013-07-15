Засуджений намагався задушити дружину під час побачення в колонії

У Житомирській області в Бердичівській виправній колонії (№70) 14 липня повісився засуджений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДПтС України у Житомирській області, засуджений, який перебував на тривалому побачені із своєю дружиною, близько 5.20 вчинив спробу її задушити, після чого скоїв самогубство шляхом повішення.

Співробітники та лікарі установи надали першу медичну допомогу жінці і зараз її життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Самогубцю врятувати не вдалося.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Бердичівського МРВ УМВС України в Житомирській області та проінформовано про ситуацію органи прокуратури. Дану подію зареєстровано в Книзі обліку інформації про пригоди Бердичівської виправної колонії (№70) та в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Дружина засудженого переконана, що її чоловік вчинив самогубство через те, що вона на суді не підтвердила його алібі.

”Зі слів жінки, вона вважає причиною вчинку чоловіка надання нею показів під час судового засідання, що не підтвердило алібі чоловіка щодо його непричетності до вчиненого злочину”, - стверджує прес-служба відомства.

46-річний в’язень, який вчинив самогубство, прибув до Бердичівської виправної колонії із Чортківського слідчого ізолятора 4 липня цього року.

Він був засуджений 22 квітня 2013 року Тернопільським міським районним судом за розбій до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Раніше чоловік вже був судимий 4 рази – двічі за скоєння умисних убивств при обтяжуючих обставинах, та двічі – за скоєння грабежів та розбійних нападів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби управління державної пенітенціарної служби України в Житомирській області Віталій Бабич з посиланням на заступника начальника управління ДПтС України в Житомирській області полковника внутрішньої служби Анатолія Бобриньова, виходець з Маріуполя, прибувши в колонію, скористався своїм правом на тривале побачення з дружиною. З нею він познайомився шляхом листування під час попереднього відбуття покарання за скоєні злочини у місяцях позбавлення волі. Зараз жінка ростить доньку, батьком якої був загиблий. Під час побачення зловмисник спробував задушити свою дружину рушником. Коли жінка знепритомніла, чоловік тут же повісився на шнурку від своїх кросівок на трубі опалення.

Бабич також повідомив: ”Раніше самогубця був неодноразово засуджений за скоєння особливо жорстоких злочинів – двічі за скоєння умисних убивств при обтяжуючих обставинах, зокрема вбивство рідних батьків, яке він вчинив у 16 років, та вбивство, поєднане із зґвалтуванням”.