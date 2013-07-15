Міліція затримала аферистів, які ошукали киян майже на 30 тис. грн.
Обіцяли винагороду
Столична міліція затримала двох аферистів, які, за попередніми даними, ошукали 19 киян на суму близько 30 тис грн.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.
За повідомленням міліції, афера полягала в тому, що до офісу, кафе тощо заходив чоловік та просив повідомити у разі знайдення його особистих документів. Для зв’язку залишав номер мобільного телефону. За кілька годин приходила жінка та демонструвала щойно знайдені права на ім’я того чоловіка. Працівники відразу телефонували власнику документа, і той обіцяв нагороду за знайдене, зазвичай, 4 тис. грн, але через зайнятість обіцяв прийти трохи згодом. Жінка, яка принесла ”загублені” документи, казала, що поспішає, а тому не проти отримати лише 1,5 тис. винагороди, а залишок пропонувала співробітникам офісу.
”Коли в одному з магазинів біля Севастопольського ринку повторилася схема аферистів, продавець, попереджений дільничним, зателефонував до міліції. Жінку ”на гарячому” затримали патрульні інспектори. У неї вилучили кілька заламінованих ксерокопій автомобільних прав з однаковими фото та різними іменами”, - йдеться у повідомленні.
Згодом, як повідомили у ВЗГ, правоохоронцям вдалося затримати її подільника за підозрою за скоєння крадіжки.
”Наразі чоловіку висунута підозра у скоєнні двох крадіжок з офісів та 19 шахрайств. Жінку підозрюють лише у скоєнні шахрайств. Враховуючи, що зловмисники здебільшого отримували по 1,5 тис. грн з потерпілих, аферисти загалом ошукали киян майже на 30 тис. грн”, - повідомили у столичному главку.
Аферистами виявилися 42-річний молдаванин, який лише в Україні судимий п’ять разів за крадіжки та шахрайства, та 40-річна киянка, раніше судима за зберігання наркотиків.