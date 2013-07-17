Арбузов доручив Захарченко посилити безпеку інкасації

В.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов доручив Міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку посилити безпеку інкасації. Про це йдеться у вступному слові Арбузова, передає РБК-Україна.

"Трагічні події відбулися в п'ятницю і понеділок. Три інкасатори загинули на службі. Це не просто злочин, це - загроза національній безпеці держави", - заявив він.

Арбузов доручив Захарченко проконтролювати хід розслідування.

"Прошу інформувати мене про хід розслідування і підготувати перелік конкретних заходів з посилення безпеки інкасації", - сказав Арбузов.