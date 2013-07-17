Арбузов доручив Захарченко посилити безпеку інкасації
13:25, 17 липня 2013Кримінал
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Засідання Кабміну
В.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов доручив Міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку посилити безпеку інкасації. Про це йдеться у вступному слові Арбузова, передає РБК-Україна.
"Трагічні події відбулися в п'ятницю і понеділок. Три інкасатори загинули на службі. Це не просто злочин, це - загроза національній безпеці держави", - заявив він.
Арбузов доручив Захарченко проконтролювати хід розслідування.
"Прошу інформувати мене про хід розслідування і підготувати перелік конкретних заходів з посилення безпеки інкасації", - сказав Арбузов.
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