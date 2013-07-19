Екс-суддя КС: Україні потрібна люстрація суддів

В Україні потрібно провести переатестацію суддів. Про це в коментарі Тиждень.ua заявив екс-суддя КС Микола Козюбра.

«В Україні є досить підготовлені судді загальної юрисдикції. Серед них чимало стажувалися за кордоном. Інша справа, чи втримаються вони в судовій системі, чи їх виштовхнуть звідти. Тобто є претензії до системи в цілому, а не до кваліфікації суддів. І справді гостро стоїть проблема переатестації, якщо не вживати термін люстрація. Не йдеться про повну заміну всіх суддів. Це просто нереально. Однак, треба принаймні до половини їх «почистити», особливо тих, хто причетний до скандальних рішень, включаючи і суддів КС. Це – очевидно неминуче. Втім, коли це буде, поки важко сказати», – заявив він.

Відповідаючи на питання про рівень впливу влади на Конституційний Суд зокрема, Козюбра зазначає: «Вплив влади, хоч і не в таким масштабах, як в Україні, але принаймні спроби впливу існують і в інших країнах, особливо постсоціалістичних. Однак, якщо судді – на своєму місці і професійно підготовлені, то цей вплив зводиться не зовсім нанівець, але масштаби його незрівнянні».

А для цього, як додав екс-суддя КС, потрібна зміна підходу до формування складу суду.

«Потрібно мати власну думку і обстоювати її. А отже, потрібні відповідні судді та участь громадськості у їх підборі», - вважає Козюбра.

«Рішення, що нині приймаються Конституційним Судом, – абсолютно неадекватні. Це помітно як з законодавчого боку, так і загалом з тим, що традиційно пов’язується зі статусом судді», – заявив він.

Нагадаємо, останнім дискусійним було рішення Конституційного Суду, згідно із яким вибори в Києві повинні проводитися одночасно з місцевими виборами у жовтні 2015 року.

Двоє суддів КС Петро Стецюк і Юрій Баулін оприлюднили окрему думку з цього приводу, де йшлося, що робота Київради більше 5 років буде антиконституційною.

Водночас опозиція заявила про намір просити Венеціанську комісію оцінити правові аспекти рішення КС.