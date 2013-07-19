На Кіровоградщині працівники ДСО отримали нові авто

20:10, 19 липня 2013
Кримінал
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Ключі вручав головний міліціонер області

Ключі від чотирьох автівок правоохоронцям в урочистій обстановці вручив начальник управління МВС України у Кіровоградській області генерал-майор міліції Костянтин Пожидаєв.

По одному новому автомобілю отримали працівники батальйону міліції та центру технічної охорони відділу ДСО при обласному УМВС, а також відділень Державної служби охорони у містах Світловодську і Знам’янці, повідомляє УГЗ МВС України.

Очільник управління привітав правоохоронців із цією подією і зазначив, що поповнення автопарку підрозділу новими авто дозволить працівникам міліції бути ще більш мобільними.


Фото: МВС України

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