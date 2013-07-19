На Кіровоградщині працівники ДСО отримали нові авто

Ключі від чотирьох автівок правоохоронцям в урочистій обстановці вручив начальник управління МВС України у Кіровоградській області генерал-майор міліції Костянтин Пожидаєв.

По одному новому автомобілю отримали працівники батальйону міліції та центру технічної охорони відділу ДСО при обласному УМВС, а також відділень Державної служби охорони у містах Світловодську і Знам’янці, повідомляє УГЗ МВС України.

Очільник управління привітав правоохоронців із цією подією і зазначив, що поповнення автопарку підрозділу новими авто дозволить працівникам міліції бути ще більш мобільними.