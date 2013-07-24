Чоловік напідпитку влаштував стрілянину біля бару

В Іллічівську Одеської області працівники міліції знешкодили озброєного молодика, який відкрив стрілянину посеред вулиці біля бару.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Одеській області, працівники кримінальної міліції у справах дітей Іллічівського міського відділу міліції проводили рейд з виявлення неповнолітніх у розважальних закладах міста. Близько першої години ночі правоохоронці вирушили до одного з барів, розташованих на вулиці Пляжній.

Вже на під’їзді вони помітили автомобіль "Ніссан", що з невеликою швидкістю рухався повз розважальний заклад. Раптом з транспортного засобу на ходу вистрибнув молодий чоловік та кілька разів вистрелив з пістолета вгору, вигукуючи при цьому: "Всім лежати!".

"Оцінивши ситуацію, співробітники міліції негайно повідомили про те, що коїться, до чергової частини. За кілька секунд на місце події прибув наряд патрульно-постової служби та група швидкого реагування державної служби охорони. В результаті злагоджених професійних дій працівників міліції небезпечного зловмисника було затримано. З місця події вилучено пістолет "Zоraki", три набої, споряджені гумовими кулями, та одна гільза. Зброю направлено на експертизу. Під час затримання чоловік поводився агресивно та чинив правоохоронцям опір, аж поки на нього не вдягнули наручники", - зазначено в повідомленні.

Стрілком виявився 22-річний місцевий мешканець. Встановлено, що на момент скоєння злочину він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.