На хабарі попався службовець з екоінспекції

Інспектор Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області вимагав від директора ТОВ 4 тис. грн за те, що «закриє очі» на порушення ним вимог екологічного законодавства України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, правопорушення, вчинене 36-річним директором ТОВ, полягало у знятті родючого шару ґрунту на продаж без відповідного дозволу. За це бізнесменові загрожували серйозні штрафні санкції. Держслужбовець запропонував за меншу суму, ніж сума штрафу, вирішити питання про не притягнення підприємця до відповідальності.

35-річного службовця затримали. Стосовно нього відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.