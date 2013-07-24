Затримали українців, які збували амфетамін за кордон

В Запорізькій області працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали організовану злочинну групу з транснаціональними зв’язками, учасники якої збували амфетамін за кордон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ БОЗ МВС України, під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до складу угрупування входило троє осіб. Кожен з них відповідав за свою частину роботи.

Очільник угрупування здійснював загальне керівництво групою, розподіляв ролі кожного та за сумісництвом виготовляв наркотик.

Інший фігурант працював провідником на залізниці. Його завданням було переправити контрабанду через митний кордон України та віддати її вже третьому спільнику, який безпосередньо збував амфетамін іноземцям.

Постачали наркотичний порошок партіями, раз у два-три тижні. Такий наркобізнес приносив засновникам чималий дохід. Лише в свою «темну справу» вони вкладали до 20 тисяч гривень щомісячно.

Всіх трьох учасників затримано, протиправну діяльність задокументовано. Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Слідчі кваліфікували дії учасників ОЗГ за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів), ч. 3 ст. 307 (збут наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 306 (використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.