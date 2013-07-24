На посту ДПС біля Житомира живуть двоє китайців

Третю добу на посту ДПС на трасі Київ-Чоп неподалік від Житомира живуть двоє китайців.

У батька з сином зламалася машина.

Автомобілю понад 40 років, на ній вони з Німеччини за чотири тижні планували доїхати до Китаю. Однак машина витримала лише чотири дні. Вижити на дорозі й поремонтуватись китайцям допомагають інспектори ДАІ.

Автомобіль китайського водія зламався неподалік від поста дорожньо-патрульної служби у селі Кочерів.

"У нього пробило радіатор, закипіла машина, водія було відбуксовано у безпечне місце, було надано допомогу в усуненні технічних неполадок", - розповів старший інспектор ДПС Володимир Ніцевич.

Китаєць Педжфей Ву живе у Німеччині. Звідти і вирушив у подорож разом з 16-річним сином Домініком на батьківщину у Китай - провідати батьків. Подорожують вони на 45-річній машині китайського виробництва. Це щось схоже на вітчизняний ГАЗ.

Пан Ву намагався відремонтувати авто самотужки, але не вийшло. На щастя, неподалік були інспектори ДАІ.

"Полісмени - чудові люди. Вони дзвонили майстрам, щоб відремонтували моє авто і годували мене сніданками. Показали мені, де розташовані магазини, ресторани та інше", - говорить Педжфей Ву.

Вже третій день він ходить на пост ДПС пити чай і радитися, що робити далі. Тутешні даішники кажуть, що бачили усіляке, але дивуються, як китайський водій вирушив у дорогу у вісім тисяч кілометрів на такому старенькому автомобілі.

ТСН