На Волині податківець брав хабарі за розмитнення автомобілів

Співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність співробітника внутрішньої безпеки ГУ Міністерства доходів та зборів у Волинській області, який неодноразово отримував неправомірну вигоду за розмитнення автомобілів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УСБУ у Волинській області, встановлено, що правоохоронець, в обов’язки якого входили заходи з протидії корупції, на митному посту «Володимир-Волинський» Ягодинської митниці вимагав від суб’єктів зовнішньої економічної діяльності, які здійснюють імпорт транспортних засобів, по 20 доларів США за кожен розмитнений автомобіль. У разі відмови платити йому, розмитнення автівок гальмувалося, що призводило до невиконання підприємцями своїх зобов’язань за угодами із замовниками.

Загалом задокументовано одержання зловмисником за такою схемою 2 700 доларів США неправомірної вигоди.

Минулого тижня правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди вчинене повторно).

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.