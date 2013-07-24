Чиновник за гроші «покривав» браконьєрів

На Волині працівники УБОЗ задокументували корупційні дії заступника начальника одного з управлінь обласної державної адміністрації, який «покривав» браконьєрів за грошову винагороду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, посадовець встановив своє «шефство» над чоловіками, які незаконно виловлювали рибу з річок області. Чиновник вимагав 14 тисяч гривень за непритягнення рибалок до адміністративної відповідальності та «кришування» їх протизаконного бізнесу в подальшому.

Відразу після отримання чергової частини коштів у розмірі 8 тисяч гривень УБОЗівці затримали «липкорукого» можновладця.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, за яке йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та із конфіскацією майна.