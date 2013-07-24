Чоловік вбив і спалив друга, аби не повертати борг

На Донеччині 38-річний безробітний вбив і спалив свого знайомого, якому був винен гроші. Чоловік запропонував 50-річному бізнесмену зустрітися біля ставка.

Там напав на нього з бейсбольною битою і забив на смерть. Потім тіло кинув у багажник, дорогою купив бензин та приїхав до селища Корсунь у місті Єнакієво, пише ТСН.

Облив машину бізнесмена бензином і підпалив. Однак автівка зайнялася набагато швидше, ніж він очікував. На вбивці загорівся одяг. Опіки були доволі серйозними, тож йому довелось піти до лікарні.

Правоохоронці завдяки цьому і вийшли на нього – він був єдиним знайомим вбитого і спаленого бізнесмена, який лікував опіки.

За умисне вбивство чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.