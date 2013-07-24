Чоловік вбив і спалив друга, аби не повертати борг
17:03, 24 липня 2013Кримінал
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На Донеччині 38-річний безробітний вбив і спалив свого знайомого, якому був винен гроші. Чоловік запропонував 50-річному бізнесмену зустрітися біля ставка.
Там напав на нього з бейсбольною битою і забив на смерть. Потім тіло кинув у багажник, дорогою купив бензин та приїхав до селища Корсунь у місті Єнакієво, пише ТСН.
Облив машину бізнесмена бензином і підпалив. Однак автівка зайнялася набагато швидше, ніж він очікував. На вбивці загорівся одяг. Опіки були доволі серйозними, тож йому довелось піти до лікарні.
Правоохоронці завдяки цьому і вийшли на нього – він був єдиним знайомим вбитого і спаленого бізнесмена, який лікував опіки.
За умисне вбивство чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.
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