На Донеччині міліція ліквідувала кілька «копанок»

У Шахтарському районі Донецької області міліція ліквідовувала на одному місці поблизу села Золотарівка кілька «копанок» - місць незаконного видобутку вугілля.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, про діяльність «копанок» 23 липня написали місцеві ЗМІ, поінформовані місцевими жителями.

Прибувши до кинутих кар’єрів на території Золотарівської сільради, учасники слідчо-оперативної групи Шахтарського міськвідділу міліції переконалися в тому, що «копанки» дійсно функціонують - біля 4 шахтних стовбурів було розміщено 3 лебідки кустарного виробництва і 2 компресори, за допомогою яких здійснювалася подача повітря на відбійні молотки. Все це гірничошахтне обладнання було вилучене правоохоронцями разом з 35 тоннами вже видобутої вугільної маси. А старі дерев`яні будівлі (так звані «кайбаши») біля входів до «копанок» було ліквідовано.

За словами начальника сектору Державної служби боротьби з економічними злочинами Шахтарського міськвідділу міліції Владимира Хайкіна, щоб підрахувати, скільки все було видобуто вугільній продукції і який економічний збиток, заподіяний державі «чорними копачами», відповідні матеріали і запити буде направлено до технічної інспекції і регіонального геологічного інституту, а також до екологічної інспекції.

«Як і в якому розмірі цей збиток відшкодовуватиметься, вирішить суд», - сказав Хайкін.

Він відзначив, що всього протягом 2013 року міліцією Шахтарського району було зареєстровано 38 повідомлень щодо незаконного використання надр. «У всіх справах проводяться досудові розслідування. Семи особам пред`явлено повідомлення про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.2 ст. 240 КК України «Порушення встановлених правил охорони або використання надр, а також незаконний видобуток корисних копалин», - підкреслив Хайкін, додавши, що 5 таких справ вже розглянуто судом, винних засуджено до покарань у вигляді штрафів з конфіскацією на користь держави обладнання, що використалося для незаконного видобутку вугілля.