Жителі Івано-Франківщини просять МВС збільшити кількість дільничних

Керівник апарату МВС Сергій Лекарь здійснив особистий прийом громадян у Надвірнянському райвідділі міліції.



Сергій Лекарь

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, люди, здебільшого, зверталися з питань незадовільного стану доріг, впорядкування стихійної торгівлі в райцентрі, були пропозиції щодо збільшення кількості дільничних інспекторів і патрульної служби, забезпечення особового складу райвідділу міліції, що підтримує правопорядок у гірській місцевості, службовим транспортом, участі громадськості в охороні громадського порядку.