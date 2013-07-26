Жителі Івано-Франківщини просять МВС збільшити кількість дільничних
10:33, 26 липня 2013Кримінал
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Сергій Лекарь провів прийом громадян
Керівник апарату МВС Сергій Лекарь здійснив особистий прийом громадян у Надвірнянському райвідділі міліції.
Сергій Лекарь
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, люди, здебільшого, зверталися з питань незадовільного стану доріг, впорядкування стихійної торгівлі в райцентрі, були пропозиції щодо збільшення кількості дільничних інспекторів і патрульної служби, забезпечення особового складу райвідділу міліції, що підтримує правопорядок у гірській місцевості, службовим транспортом, участі громадськості в охороні громадського порядку.
Фото: МВС України
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