В аварії на Луганщині загинули два міліціонери

26 липня на автодорозі «Дьоміно-Олександрівка-Лисичанськ-Луганськ» сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинуло 4 особи та одна знаходиться у важкому стані в реанімації. Серед загиблих – два працівника міліції.

Як повідомили в УЗГ МВС України, аварія сталася за участі двох легкових автомобілів ВАЗ-2109 під керуванням 51-річного мешканця Луганщини та службового автомобіля ВАЗ-21093 під керуванням 29-річного працівника міліції області.

Правоохоронці поверталися до міста Луганськ після проведення оперативно-розшукових заходів.

За попередніми висновками дорожньо-транспортна подія стала внаслідок порушення водієм автомобіля ВАЗ-2109 правил дорожнього руху, який здійснював розворот у невстановленому місці без врахування дорожньої обстановки та погодних умов.

Внаслідок ДТП на місці загинули 4 особи: водій та пасажир автомобіля ВАЗ-2109 та 2 працівники міліції, які були у службовому авто. Ще один правоохоронець, який був за кермом міліцейського автомобіля, знаходиться в реанімації.

Даний факт зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 3 статті 286 КК України. Проводиться досудове слідство.