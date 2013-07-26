Депутати хочуть унеможливити подвійне громадянство в Україні

Народний депутат від ВО «Свобода» Юрій Сиротюк зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Закону ”Про громадянство України” (щодо акту автоматичної добровільної відмови від громадянства України).

Текст відповідного законопроекту розміщено на сайті ВР.

Законопроектом пропонується унеможливити факти множинного громадянства і, тим самим, реалізувати вимогу Конституції України щодо єдиного громадянства, а також скоротити термін подачі документа про припинення громадянства іншої держави або держав до органу, що уповноважений видавати паспорт громадянина України, з двох до одного року.

Так, зокрема, пункт 1 частини першої статті 19 Закону ”Про громадянство України”, згідно із законопроектом, пропонується доповнити нормою про те, що добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави означає автоматичну відмову від громадянства України з моменту набуття такою особою громадянства іншої держави.

Крім того, законопроектом пропонується визначити, що не вважається добровільним набуття іншого громадянства за умови одночасного набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав.

Також, згідно із законопроектом, не вважається добровільним набуття іншого громадянства за умови набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями.

В обох цих випадках протягом одного року після досягнення особою повноліття остання зобов’язана припинити громадянство іншої держави або держав за її вибором. У разі припинення громадянства іншої держави або держав на користь громадянства України особа подає документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав такій особі паспорт громадянина України.

Якщо особа протягом одного року після досягнення нею повноліття не відмовилася від громадянства іншої держави або держав, вона автоматично втрачає громадянство України. Такі дії особи можна вважати актом автоматичної добровільної відмови від громадянства України, зазначається у законопроекті.

У законопроекті прописано, що не вважається добровільним автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем.

Так, громадянин України, що набув громадянство іншої держави внаслідок одруження з іноземцем, зобов’язаний протягом одного року після набуття такого громадянства припинити громадянство іншої держави або держав за її вибором.

Якщо особа протягом одного року після набуття іноземного громадянства внаслідок одруження не відмовилася від громадянства іншої держави або держав, вона автоматично втрачає громадянство України. Такі дії особи можна вважати актом автоматичної добровільної відмови від громадянства України.

Крім того, не вважається добровільним автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документа, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави, йдеться у законопроекті.

Така особа зобов’язана впродовж одного року після набуття іноземного громадянства припинити громадянство іншої держави або держав за її вибором.

Якщо особа протягом одного року після набуття такого іноземного громадянства не відмовилася від громадянства іншої держави або держав, вона автоматично втрачає громадянство України. Такі дії особи можна вважати актом автоматичної добровільної відмови від громадянства України.

В обох цих випадках у разі припинення громадянства іншої держави або держав на користь громадянства України особа подає документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав такій особі паспорт громадянина України.