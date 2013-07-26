За несанкціоновану акцію протесту біля Лаври затримано 8 громадян
17:10, 26 липня 2013Кримінал
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Інформує столична міліція
Працівники столичних правоохоронних органів затримали 8 осіб біля Києво-Печерської лаври за несанкціоноване проведення акції протесту.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, зараз з’ясовується, до якої організації належать ці громадяни, хоча, за попередніми даними, вони є представниками однієї із релігійних організацій.
Як запевнили у міліції, після складання адміністративних протоколів усіх затриманих буде відпущено до рішення суду.
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