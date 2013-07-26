За несанкціоновану акцію протесту біля Лаври затримано 8 громадян

Працівники столичних правоохоронних органів затримали 8 осіб біля Києво-Печерської лаври за несанкціоноване проведення акції протесту.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, зараз з’ясовується, до якої організації належать ці громадяни, хоча, за попередніми даними, вони є представниками однієї із релігійних організацій.

Як запевнили у міліції, після складання адміністративних протоколів усіх затриманих буде відпущено до рішення суду.