На Закарпатті дільничний врятував від смерті священика

На Закарпатті дільничний інспектор міліції врятував життя потопаючому священику.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 24 серпня в селі Кам’яниця Ужгородського району біля дамби на річці Уж відпочивав з родиною священнослужитель. Під час купання в річці його доньку раптом почало затягувати під воду і батько кинувся рятувати свою дитину. Доньку він витягнув з виру, однак річка в тому місці глибока, перекрита бетонною дамбою, через що підводна течія нерідко затягує людину під дамбу. За лічені секунди священик став тонути.

За збігом обставин, поруч опинився дільничний інспектор Ужгородського районного відділу УМВС капітан міліції Юрій Чоботар, який кинувся на порятунок потопаючого, невдовзі йому на підмогу прийшли місцеві рятувальники. Разом їм вдалося витягнути на берег чоловіка, врятувавши йому життя.

«Такий вчинок є свідченням відваги та рішучості працівників міліції. Я з впевненістю можу сказати, що кожен із наших співробітників ніколи не покине громадян у біді, завжди допоможе у подібних випадках, врятує людське життя», - зазначив в.о. начальника Ужгородського районного відділу УМВС області Олександр Боднарчук.