У лікарні помер мер Феодосії

Мер міста Феодосія Олександр Бартенєв, на якого 27 липня було скоєно замах в під’їзді його будинку, помер в лікарні.

Мер переніс кілька операцій. Увечері він помер, - інформує УНІАН з посиланням на медиків лікарні.

«Попередньо встановлено, що близько 1:30 потерпілий повертався додому. Поставивши в гараж свій автомобіль, він зайшов у під'їзд п'ятиповерхового будинку, де проживав. Слідом його наздогнав зловмисник і приблизно з відстані 1,5 метрів зробив постріл у спину», – повідомляє УЗГ МВС України.

Під час огляду місця події було встановлено, що постріл у спину потерпілому було заподіяно з обріза одноствольної рушниці 16 калібру.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на суботу мера міста Феодосія Олександра Бартенєва доставили в реанімацію з вогнепальним пораненням. Сусід мера став свідком нападу на Бартанєва і розповів, як усе сталося. Основна версія міліції - розбійний напад з метою заволодіння особистим майном.

Бартєнєву 57 років. Він двічі - у 2008 і у 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Героя України. Населення Феодосії становить близько 70 тисяч осіб.