Представники МВС проведуть виїзні прийоми громадян

У період з 25 липня по 3 серпня 2013 року керівництво апарату МВС проведе виїзні прийоми громадян в областях.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, у Вінницькій області упродовж 30-31 липня виїзний прийом громадян проведе перший заступник начальника ДНДЕКЦ Андрій Коструб.

30 липня 2013 року:

з 10:00 до 13:00 – Калинівський РВ УМВС України у Вінницькій області;

з 15:00 до 18:00 – Козятинський РВ УМВС України у Вінницькій області.

31 липня 2013 року:

з 10:00 до 13:00 – Літинський РВ УМВС України у Вінницькій області;

з 15:00 до 18:00 – Хмільницький РВ УМВС України у Вінницькій області.

У Дніпропетровській області 31 липня та упродовж 1 – 3 серпня виїзний прийом громадян проведе перший заступник начальника Головного штабу МВС України Олексій Сергеєв.

31 липня 2013 року:

з 15.00 до 18.00 - Магдалинівський райвідділ міліції (смт. Магдалинівка вул. Радянська, 112.Телефон чергової частини: (05691) 2-15-54).

1 серпня2013 року:

з 10.00 до 13.00 - П’ятихатський райвідділ міліції (м. П'ятихатки вул. Клименка 91. Телефони чергової частини: (05651) 3-22-02, 3-23-02);

з 15.00 до 18.00 - Широківський райвідділ міліції (смт. Широке вул. Леніна 49-А. Телефон чергової частини: (05657) 2-16-81).

2 серпня 2013 року:

з 11.00 до 14.00 - Межівський райвідділ міліції (смт. Межова вул. Сташкова, 54. Телефон чергової частини: (05630) 6-25-02).

3 серпня 2013 року:

з 10.00 до 13.00 - Новомосковський міський відділ міліції (м. Новомосковськ, вул. Радянського, 7.Телефони чергової частини: (05693) 7-31-66, (0569) 38-00-67).

На Кіровоградщині упродовж 30-31 липня виїзний прийом громадян проведе заступник начальника ДІАЗ – начальник управління інформаційно-телекомунікаційних систем Вадим Наумов.

30 липня 2013 року:

з 10:00 до 13:00 – Знам’янський МВ УМВС України в Кіровоградській області;

з 16:00 до 19:00 – Світловодський МВ УМВС України в Кіровоградській області.

31 липня 2013 року:

з 10:00 до 13:00 – Новоукраїнський РВ УМВС України в Кіровоградській області;

з 16:00 до 19:00 – Добровеличківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.

У Житомирській області упродовж 2 – 3 серпня виїзний прийом громадян проведе начальник Департаменту ДАІ МВС України Володимир Астапкович.

2 серпня 2013 року:

з 09.00 до 11.00 - Бердичівський міськвідділ міліції (м. Бердичів вул. Дзержинського, 67. Телефони чергової частини: (04143) 2-11-02);

з 14.00 до 16.00 - Малинський міськвідділ міліції (м. Малин вул. Захарченка,16. Телефони чергової частини: (04133) 5-11-02, 5-21-76).

3 серпня 2013 року:

з 09.00 до 11.00 - Коростишівський райвідділ міліції (м. Коростишів вул. Р. Люксембург, 7. Телефон чергової частини: (04130) 5-06-40);

з 13.00 до 15.00 - Радомишльський райвідділ міліції (м. Радомишль вул. Мала Житомирська, 13. Телефон чергової частини: (04132) 4-23-13).

У Запорізькій області упродовж 29 та 30 липня виїзний прийом громадян проведе заступник начальника ГШ – начальник оперативного управління Михайло Андруньків.

29 липня2013 року:

з 10.00 до 13.00 – у приміщені Запорізького міського управління ГУМВС України в Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр. Леніна, 191);

з 16.00 до 19.00 – у м. Вільнянськ (у приміщенні районної держадміністрації).

30 липня2013 року:

з 10.00 до 13.00 – м. Василівка (у приміщенні районної держадміністрації);

з 16.00 до 19.00 – м. Енергодар (у приміщенні мерії).

У Херсонській області упродовж 30 – 31 липня та 1 серпня виїзний прийом громадян проведе перший заступник керівника РА Укрбюро Інтерполу Іван Ожелівський.

30 липня 2013 року:

з 10.00 до 14.00 – Бериславський РВ УМВС в Херсонській області;

з 15.00 до 18.00 – Каховський РВ УМВС в Херсонській області.

31 липня 2013 року:

з 11.00 до 18.00 – Чаплинський РВ УМВС в Херсонській області.

1 серпня 2013 року:

з 11.00 до 18.00 – Скадовський РВ УМВС в Херсонській області.

У Харківській області упродовж 1 – 2 серпня виїзний прийом громадян проведе начальник УБК Максим Літвінов.

1 серпня 2013 року:

з 10.00 до 16.00 – Великобурлуцький РВ ГУМВС України в Харківській області;

з 10.00 до 16.00 – Вовчанський РВ ГУМВС України в Харківській області.

2 серпня 2013 року:

з 10.00 до 16.00 – Дергачівський РВ ГУМВС України в Харківській області;

з 10.00 до 16.00 – Чугуївський РВ ГУМВС України в Харківській області.

У Полтавській області упродовж 29 – 31 липня виїзний прийом громадян проведе начальник інспекторського управління ГШ Володимир Гулак.

29 липня 2013 року:

з 10.00 до 13.00 – Лубенський район;

30 липня 2013 року:

з 10.00 до 13.00 – Кременчуцький район.

31 липня 2013 року:

з 10.00 до 13.00 – Зінківський район;

з 15.00 до 18.00 – Лохвицький район.

На Сумщині упродовж 30 та 31 липня 2013 року виїзний прийом громадян проведе заступник начальника ДГБ – начальник управління дільничних інспекторів міліції Аркадій Запорожцев.

30 липня 2013 року:

з 10.00 до 13.00 – Роменський МВ УМВС України в Сумській області;

з 16.00 до 19.00 – Конотопський МВ УМВС України в Сумській області.

31 липня 2013 року:

з 10.00 до 13.00 – Путивльський РВ УМВС України в Сумській області;

з 15.00 до 18.00 – Глухівський МВ УМВС України в Сумській області.

На Чернігівщині упродовж 30 та 31 липня 2013 року виїзний прийом громадян проведе заступник начальника ДДСО Владислав Красавін.

30 липня 2013 року:

з 10:00 до 12:00 – Чернігівський МВ УМВС України в Чернігівській області;

з 15:00 до 17:00 – Ніжинський МВ УМВС України в Чернігівській області.

31 липня 2013 року:

з 10:00 до 12:00 – Борзнянський РВ УМВС України в Чернігівській області;

з 15:00 до 17:00 – Сосницький РВ УМВС України в Чернігівській області.

