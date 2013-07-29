Святкування хрещення Київської Русі пройшло спокійно – МВС
09:18, 29 липня 2013Кримінал
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Заходи пройшли в усіх регіонах
Порушень громадського порядку під час святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі не зареєстровано.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
28 липня у всіх регіонах держави відбувалися масові заходи з нагоди відзначення 1025-ї річниці хрещення Київської Русі за участю понад 124 тисяч громадян. Охорону громадського порядку забезпечували понад 3 тисячі працівників міліції.
Зокрема, в місті Києві участь у заходах взяли понад 10 тис. осіб. Охорону громадського порядку забезпечували 958 працівників міліції та 100 військовослужбовців внутрішніх військ.
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