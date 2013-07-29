Святкування хрещення Київської Русі пройшло спокійно – МВС

09:18, 29 липня 2013
Кримінал
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Заходи пройшли в усіх регіонах

Порушень громадського порядку під час святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі не зареєстровано.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

28 липня у всіх регіонах  держави  відбувалися масові заходи з нагоди відзначення 1025-ї річниці хрещення Київської Русі за участю понад 124 тисяч громадян.  Охорону громадського порядку забезпечували  понад 3 тисячі працівників міліції.

Зокрема, в місті Києві участь у заходах взяли понад 10 тис. осіб. Охорону громадського порядку забезпечували  958 працівників міліції та 100 військовослужбовців внутрішніх військ.

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