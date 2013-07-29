На Львівщині син косою вбив свого батька

У Львівській області за підозрою у вбивстві людини затримали 25-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що 25-річний мешканець одного із сіл Пустомитівського району дома, під час раптово виниклої сварки косою убив свого 50-річного батька.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Обставини інциденту з’ясовуються.