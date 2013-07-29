На Львівщині син косою вбив свого батька
10:10, 29 липня 2013Кримінал
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Ведеться слідство
У Львівській області за підозрою у вбивстві людини затримали 25-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що 25-річний мешканець одного із сіл Пустомитівського району дома, під час раптово виниклої сварки косою убив свого 50-річного батька.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Обставини інциденту з’ясовуються.
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