Чоловік намагався збути 39 авіабомб

У Чернігові затримали 24-річного місцевого жителя, який намагався збути 39 авіаційних бомб вагою майже 2,7 кг кожна (усі часів Великої Вітчизняної війни).

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі до 5 років.

Вказані авіаційні бомби було вилучено та знешкоджено.