Чоловік намагався збути 39 авіабомб
10:52, 29 липня 2013Кримінал
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Бомби вилучили і знешкодили
У Чернігові затримали 24-річного місцевого жителя, який намагався збути 39 авіаційних бомб вагою майже 2,7 кг кожна (усі часів Великої Вітчизняної війни).
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі до 5 років.
Вказані авіаційні бомби було вилучено та знешкоджено.
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