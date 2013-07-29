В Ужгороді міліціонер завадив акту самоспалення

Сьогодні вранці перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації чоловік віком 45-50 років намагався вчинити акт самоспалення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконувач обов’язків начальника УМВС у Закарпатській області Василь Буковчаник.

За його словами, сьогодні зранку близько 10.25 до чергового відділення Ужгородського МВС надійшло повідомлення про те, що на галявині навпроти будівлі облдержадміністрації стоїть на колінах невідомий чоловік. До цієї особи підійшов черговий працівник ВДСО УМВС у Закарпатській області з’ясувати причину такої поведінки.

Побачивши міліціонера, невідомий почав тікати, водночас обливаючи себе прозорою рідиною з 1,5 літрової пляшки. За поясненнями міліціонера, оскільки в Ужгороді сьогодні сильна спека, він одразу не зрозумів, чим себе обливає невідомий.

Проте одразу після цього чоловік вихопив запальничку і підпалив себе. Черговий міліціонер скинув із себе бронежилет і загасив вогонь.

Завдяки оперативним діям міліції невідомий незначно постраждав, проте отримав опіки внутрішніх дихальних шляхів, вдихнувши полум’я.

На даний момент він перебуває в Ужгородській міській лікарні, але через опіки іще не може давати свідчення.

Буковчаник також повідомив, що наразі з’ясовано особу потерпілого — це неодружений мешканець Ужгорода, 1963 року народження.

Наразі правоохоронцям вдалося поспілкуватися з матір’ю цього чоловіка. Жінка повідомила, що можливою причиною такого вчинку може бути спір через межі земельних ділянок.