Мін’юст оголосив конкурс з відбору адвокатів

Міністерство юстиції України оголосило конкурс з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги, що проходитиме з 14 жовтня по 1 листопада поточного року в три етапи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, прийом документів від претендентів для участі у конкурсі триватиме з 2 вересня по 2 жовтня 2013 року.

Під час конкурсу перевага надаватиметься претендентам, які мають відповідну спеціалізацію та ґрунтовні знання цивільного й адміністративного законодавства, оскільки з наступного року розширюється коло учасників отримання безоплатної вторинної правової допомоги та перелік випадків, у яких така допомога надається.

Як повідомила міністр юстиції України Олена Лукаш, з 1 січня 2014 року безоплатна вторинна правова допомога буде надаватись, окрім кримінальних, ще й в адміністративних та цивільних справах.

«Безоплатну вторинну правову допомогу буде надано малозабезпеченим особам, інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, безпритульним дітям, дітям, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім`ї та іншим категоріям, що передбачено Законом «Про безоплатну правову допомогу», - зазначила Лукаш.

З цією метою Міністерство юстиції України розробить перелік питань тестового завдання конкурсу та збалансує ваги критеріїв оцінки претендентів, у тому числі для полегшення доступу до системи адвокатів, які зможуть цілодобово надавати правову допомогу.

Загалом станом на 1 липня 2013 року у локальних реєстрах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя перебувають 3016 адвокатів, з якими центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, створені при Міністерстві юстиції України, уклали 1989 контрактів та 217 договорів.