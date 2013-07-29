Міліція викрила цех із виробництва фальсифікованого спирту і горілки
Виробництво на Тернопільщині організувала родина, яка раніше працювала на спиртовому заводі і добре розумілася на технологічних процесах виробництва спирту
На Тернопільщині викрили цех із виробництва фальсифікованого спирту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 29 липня під час брифінгу начальник управління державної служби з економічною злочинністю обласного управління міліції Дмитро Любченко.
За його словами, цех понад 3 місяці діяв у Підволочиському районі і мав потужності виробництва 100 л спирту за добу.
Організувала виробництво родина, яка раніше працювала на спиртовому заводі і добре розумілася на технологічних процесах виробництва спирту.
Фальсифікований спирт не лише продавали, а й переробляли на горілку. Для цього збирали пляшки відомих брендів Nemiroff, «Хортиця», «Золоте поле», «Франківська».
«Потім цю фальсифіковану горілку вони продавали в сільських магазинах за ціною, яка була на 20% нижчою від інших горілчаних виробів», – зазначив Любченко.
У суботу, 27 липня, правоохоронці вилучили з цеху понад 300 л спирту, цистерни та бочки, в яких виготовляли спирт, а також понад тисячу порожніх пляшок, підроблені акцизні марки, мірники, ароматизатори, пристрої для закручування пляшок.
Вартість обладнання наразі встановлюється.
Щодо організаторів відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (підроблення акцизних марок) та ст. 204 (виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв).