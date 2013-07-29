До Умані приїде 25 тисяч хасидів

Представник керівництва Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвейцов провів робочу зустріч із представником Ради національної безпеки Ізраїлю Гаєм Шаміром. На зустрічі йшлося про забезпечення безпеки учасників щорічного паломництва до Умані.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Цього року, за словами представників Ізраїлю, на святкування Нового року за іудейським календарем до України планують завітати понад 25 тисяч хасидів.

Як зазначив Олег Матвейцов, на органи внутрішніх справ покладається одне з основних завдань - охорона громадського порядку та безпека під час проведення щорічного культового паломництва. Важливу роль у забезпеченні порядку під час заходів відіграє співпраця наших колег з поліцією Ізраїлю.

Крім того, одним із питань під час зустрічі стало обговорення візиту в Україну представників ізраїльської поліції, які братимуть участь в охороні громадського порядку під час традиційного вересневого паломництва євреїв-хасидів до релігійної святині в м. Умань Черкаської області.

Так, в 2012 році, спільно з міліцією України охорону громадського порядку під час проведення культових заходів в м. Умані в цілодобовому режимі забезпечували 12 співробітників поліції Ізраїлю.

За словами представників Ізраїлю, у минулому році, завдяки плідній співпраці правоохоронців обох країн, правопорядок під час проведення святкування Нового року за іудейськім календарем було забезпечено на відмінно.

«Хочу висловити впевненість у продовженні плідної співпраці в цьому році і здійснення більш ефективного впливу на ситуацію під час перебування на території держави паломників-хасидів», - зазначив Олег Матвейцов.