Співробітники Департаменту ДАІ проведуть прийоми в областях

Співробітники Департаменту Державтоінспекції МВС України проведуть виїзний прийом громадян в областях.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, зустрічі заплановано провести до 16 серпня.

Так, начальник Департаменту ДАІ МВС України полковник міліції Володимир Астапкович прийматиме громадян у Рівненській області — 31 липня, у Волинській — 1 серпня, в Одеській — 7 серпня, у Миколаївській — 8 серпня, в АР Крим — 9 серпня, у м. Севастополь — 10 серпня, у Луганській області — 15 серпня, у Донецькій — 16 серпня.

Перший заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України полковник міліції Олександр Демянко проведе прийом у Житомирській області 30 липня.

Заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України полковник міліції Володимир Резніков прийматиме громадян: у Полтавській області — 31 липня, у Харківській — 1 серпня, у Сумській — 2 серпня, у Чернігівській — 3 серпня, у Тернопільській — 7 серпня, у Львівській — 8 серпня, у Закарпатській — 9 серпня, у Івано-Франківській — 10 серпня.

Заступник начальника Департаменту ДАІ МВС України полковник міліції Ігор Мельник проведе зустрічі з мешканцями Черкаської області 5 серпня, Вінницької — 6 серпня, Хмельницької — 7 серпня та з мешканцями Чернівецької області — 14 серпня.

Начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України генерал-майор міліції Сергій Будник проведе зустрічі: у Дніпропетровській області 31 липня, у Запорізькій — 1 серпня, у Кіровоградській — 2 сепрня та Херсонській області — 3 серпня.

Як зазначається, про місце та час прийому громадян керівництвом Департаменту ДАІ можна дізнатися в регіональних підрозділах Державтоінспекції.