Захарченко розповів послу Австрії про реформи в МВС

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні Вольфом Дітріхом Хаймом говорив про реформування системи МВС.

«Реформа органів внутрішніх справ України спрямована на зміну філософії діяльності – на побудову нової системи, яка б відповідала європейським стандартам, була б наповнена передусім соціально-сервісними, а не каральними функціями», – цитує міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка управління зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами представників обох країн, нова міжурядова угода у сфері боротьби з організованою злочинністю повинна вивести співпрацю між МВС України та Федеральним міністерством внутрішніх справ Австрії на якісно новий рівень співпраці. Адже на сьогоднішній день існує багато напрямків роботи, які потребують тісної взаємодії: боротьба з організованою злочинністю, з кіберзлочинністю, з незаконним обігом наркотиків, тощо.



Фото: МВС України

Віталій Захарченко зазначив, що МВС України зацікавлено у підписанні угоди між сторонами найближчим часом.

Поряд з цим, посол поінформував міністра щодо можливого співробітництва органів внутрішніх справ України з Міжнародною антикорупційною академією, яка розпочала свою роботу у 2010 році в місті Лаксенбург.

«Міжнародна антикорупційна академія – неурядова міжнародною організацією, яка організує навчальні курси по боротьбі із корупцією, розробляє на замовлення програми протидії корупції, здійснює експертну оцінку проектів законодавчих актів та організує фахові наради, семінари, зустрічі експертів. За три роки існування академії до навчальних програм приєдналися вже понад 70 країн світу», – сказав Вольф Дітріх Хайм.

На переконання Віталія Захарченка, Міжнародна антикорупційна академія – це дуже цікавий проект, адже вона є європейською платформою обміну досвідом та методиками протидії корупції та має досвідчених експертів. На думку міністра, встановлення контактів з академією було б дуже корисним для МВС України, а особливо для Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю.

Наостанок представники обох країн обговорили питання щодо майбутнього візиту міністра внутрішніх справ у Відень, під час якого планується підписання Міжурядової угоди у сфері боротьби з організованою злочинністю.