Заступник міністра МВС проведе прийом громадян на Вінниччині

Заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк проведе особистий прийом громадян на Вінниччині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 2 серпня, з 11.00 до 14.00, в приміщенні УМВС Вінницької області (вулиця Театральна, 10) заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк проведе особистий прийом громадян.

Цього ж дня, з 16.00 до 19.00, Віктор Ратушняк проведе прийом громадян в приміщенні Немирівського райвідділу міліції (вулиця Луначарського, 32).

Телефони для запису на прийом 59-30-03, 59-32-10.

