Український правоохоронець здобув золото чемпіонату Європи

У Хорватії представник спортивної команди внутрішніх військ МВС України здобув золото чемпіонату Європи.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків МВС України.

У місті Осієк (Хорватія) проходить чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї. 30 липня було розіграно нагороди у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів серед чоловіків.

Найвищу сходинку п’єдесталу пошани у цій дисципліні зайняв представник внутрішніх військ прапорщик Роман Бондарук – 32 очка. Головним суперником Романа виявився росіянин Олексій Клімов, який став другим, з результатом 31очко. Третє місце і 27 очок у Крістіана Райтца з Німеччини.