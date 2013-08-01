Український правоохоронець здобув золото чемпіонату Європи
11:37, 01 серпня 2013Кримінал
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Зі стрільби малокаліберної зброї
У Хорватії представник спортивної команди внутрішніх військ МВС України здобув золото чемпіонату Європи.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків МВС України.
У місті Осієк (Хорватія) проходить чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї. 30 липня було розіграно нагороди у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів серед чоловіків.
Найвищу сходинку п’єдесталу пошани у цій дисципліні зайняв представник внутрішніх військ прапорщик Роман Бондарук – 32 очка. Головним суперником Романа виявився росіянин Олексій Клімов, який став другим, з результатом 31очко. Третє місце і 27 очок у Крістіана Райтца з Німеччини.
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