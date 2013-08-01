У Миколаєві зять до смерті побив тестя-пенсіонера

У місті Миколаєві у своєму будинку було знайдено в непритомному стані з травмою голови 76-річного пенсіонера, який 29 липня в лікарні помер.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У результаті проведення слідчих дій затримали 53-річного зятя потерпілого. Попередньо встановлено, що він увечері 13 липня в будинку потерпілого під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв заподіяв тілесні ушкодження господарю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Зятю загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.