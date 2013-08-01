Журналісти допомогли затримати п’яного хулігана

У Херсоні фотокореспонденти місцевої газети та Інтернет-видання Дмитро Кулаков і Олександр Корняков врятували працівницю тиру від агресивного дебошира та допомогли міліції затримати його.

За словами журналістів, у парку вони почули крики жінки і поспішили на допомогу. Виявилось, що за працівницею тиру ганявся нетверезий чоловік з ножем у руках. Він ламав атракціони та поводився вкрай буйно. Фотокореспонденти одразу ж зателефонували по номеру “102”, повідомляє УЗГ МВС України.

Потім невідомий пішов в іншу сторону та робив вигляд, ніби нічого не сталося. В цей час журналісти стежили за ним та не випускали з поля зору. Коли під’їхав автомобіль патрульної служби міліції, чоловік одразу ж став тікати. Журналісти не розгубились і кинулись наздоганяти невідомого. Вони повалили його на землю та утримували, поки не підбігли міліціонери.

Також на місце прибула слідчо-оперативна група Суворовського райвідділу міліції.

«Ми з колегою не могли залишитися осторонь, коли жінка благала про допомогу. Вважаю, що люди повинні допомагати одне одному, не бути байдужими до випадків жорстокості та несправедливості», - вважає журналіст Дмитро Кулаков.

Невідомий поводився дуже агресивно, чинив опір правоохоронцям, намагався розірвати на собі наручники. Зважаючи на його неадекватну поведінку, правоохоронці викликали медичних працівників, щоб заспокоїти чоловіка. Нині він знаходиться в лікарні.