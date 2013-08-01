У Луганській області борошновіз в‘їхав у рейсовий автобус з людьми

У Сєвєродонецьку (Луганська область) борошновіз зіткнувся з маршруткою, постраждали 14 чоловік.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, сьогодні, 1 серпня, близько восьмої години ранку на перехресті проспекту Радянський і вул. Гагаріна водій борошновозу не поступився дорогою маршрутному автобусу (ПАЗ, маршрут Сєвєродонецьк-Вороново) з пасажирами, що рухався головною дорогою, і допустив зіткнення.

В результаті удару, який припав на середину лівого боку, автобус перекинувся. Вентилі на газових балонах, встановлених на даху автобуса, були зірвані, проте пожежі не виникло.

Вибратися постраждалим із автобуса допомагали перехожі та водії таксі. Кілька машин «швидкої допомоги», приїхавши буквально за кілька хвилин, відвезли до лікарні постраждалих, троє з яких перебували в несвідомому стані.

За словами начальника відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяни Погукай, всього з місця ДТП до приймального відділення надійшло 14 постраждалих, троє у тяжкому стані.

Вона також повідомила, що в результаті ДТП було пошкоджено опору щойно встановленого світлофора — це перехрестя в ДАІ вважається місцем концентрації ДТП. Світлофор ще не було введено в експлуатацію.