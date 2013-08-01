Названо 5 найбагатших суддів Конституційного суду

Найбагатшим суддею КСУ виявився заступник Сергій Винокуров - офіційний мільйонер. На другому місці Михайло Запорожець, який задекларував майже 500 тис. за рахунок подарунків, призів та виграшів", на третьому - екс-глава КСУ Анатолій Головін.

З 17 суддів Конституційного суду, які подали декларації, новий глава КСУ В'ячеслав Овчаренко (володіє цілим мотопарком, в тому числі Harley Davidson) виявився далеко не найбагатшим.

Як підрахувало українське видання Forbes, Овчаренко посів 14-те місце, задекларувавши за 2012 рік майже 441 тисячу гривень.

Рейтинг ж п'яти найбагатших суддів КС, складений на основі їхніх декларацій про доходи, очолив заступник голови - Сергій Винокуров, який за рік розбагатів на 1,4 млн гривень. Він виявився єдиним офіційним мільйонером у складі Конституційного суду. На другому місці - Михайло Запорожець, який наростив статок майже на півмільйона за рахунок подарунків, призів та виграшів.

Повний рейтинг 5 найбільш багатих суддів КС виглядає наступним чином:

1. Сергій Винокуров

Загальний дохід: 1 млн 410 тис. 396 грн, з них 479 тис. 292 грн - зарплата, 464 тис. 244 грн - дивіденди, 466 тис. 860 грн - інші види доходів.

Дохід членів сім'ї: 581 тис. 051 грн. Кошти на рахунках у банках: 2,4 млн грн, у членів сім'ї - 831 тис. 604 грн.

Нерухомість: квартира 81,84 кв.м, гараж 25,9 кв.м. У власності родини - дачний будинок 320 кв.м., земельна ділянка 0,2 га, інше нерухоме майно - 102 кв.м.

Транспортні засоби: Toyota RAV-4 2007 року випуску. У членів сім'ї - Nissan X-TRAIL 2004 року випуску, Suzuki Grand Vitara 2010 року випуску.

2. Михайло Запорожець

Загальний дохід: 849 тис. 218 грн, з них 377 972 грн - зарплата, 826 гривень - дохід від викладацької діяльності, 470 420 тис. грн, подарунки, призи, виграші, 175 008 тис. грн. - номінальна вартість цінних паперів.

Дохід членів сім'ї: 83 тис. 837 грн. Кошти на рахунках у банках: немає.

Нерухомість: квартира 105 кв,м, 2 земельних ділянки загальною площею 0,9711 і 0,9712 га. У власності родини: ½ квартири 45,15 кв. м, ½ квартири 81 кв м, земельні ділянки площею 800 кв. м, і 1000 кв. м.

Транспортні засоби: Таврія ЗАЗ 2007 року випуску.

3. Анатолій Головін (до липня 2013-го - голова суду)

Загальний дохід: 819 тис. 922 грн, з яких 558 тис. 855 грн - зарплата, 130 тис. 415 грн - військова пенсія, 130 тис. 652 грн - дивіденди.

Дохід членів сім'ї: 2,1 млн гривень. Кошти на рахунках у банках: 1,4 млн грн, у членів сім'ї - 372 тис. 598 грн.

Нерухомість: ½ квартири - 45,15 кв. м, 2 гаража - 40,8 кв. м, дві земельні ділянки - 4 800 кв. м, і 800 кв. м. У тимчасовому користуванні - дачний будинок площею 192 кв. м.

У власності родини: ½ квартири - 45,15 кв. м, ½ квартири - 81 кв м, земельні ділянки площею 800 кв. м, і 1000 кв. м.

Транспортні засоби: немає.

4. Юрій Баулін

Загальний дохід: 581 тис. 748 грн, з них 472 тис. 538 грн - зарплата, 38 036 тис. грн - дохід від викладацької діяльності, 55 тис. 212 грн - щомісячна довічна плата за звання дійсного члена Національної академії правових наук України, 15 тис. 962 грн - авторська винагорода.

Дохід членів сім'ї: 11 008 тис. грн. Кошти на рахунках у банках: 49 420 тис. грн, у членів сім'ї - 7 тис 344 грн.

Нерухомість: ½ квартири 52,5 кв. м, ½ квартири 54,85 кв. м, ½ площі дачного будинку 5 кв. м, ½ земельної ділянки 279 кв. м, гараж 18 кв. м, інша нерухомість - 31,5 кв. м. У власності родини - ½ квартири 52,5 кв. м, ½ квартири 54,85 кв. м, ½ площі дачного будинку 5 кв. м, ½ земельної ділянки 279 кв. м.

Транспортні засоби: немає.

5. Василь Бринцев

Загальний дохід: 567 тис. 222 грн, з яких 464 тис. 883 грн - зарплата, 3 тис. 400 грн - авторська винагорода, 44 700 тис. грн - дивіденди, 11 700 тис. грн - дохід від передачі в оренду майна, 42 тис 539 грн - пенсія.

Дохід членів сім'ї: 352 тис. 148 грн. Кошти на рахунках у банках: 448 301 тис. грн., у членів сім'ї -156 тисяч гривень.

Нерухомість: квартира 113 кв. м, житловий будинок 223 кв. м, дачний будинок 125 кв. м, гараж 18 кв. м, спадкові земельні паї 15,6 га, ділянка земельна 0,15 га. У власності сім'ї: земельна ділянка 2 га, 1/3 квартири 145 кв. м, квартира 50,9 кв. м, гараж 19,2 кв. м, інша нерухомість 70,1 кв. м.

Транспортні засоби: у власності членів сім'ї - Hyundai Santa Fe 2008 року випуску.

DT.UA

