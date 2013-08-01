На Дніпропетровщині УБОЗ затримав торгівців зброєю

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Дніпропетровській області затримали групу осіб, які займалися торгівлею зброї на території обласного центру та області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, в ході проведення санкціонованих обшуків в помешканнях та автомобілі фігурантів виявлено та вилучено цілий арсенал зброї: гвинтівку «Мосіна», малокаліберний п’ятизарядний карабін «ТОЗ», 2 пістолети «Шмайсер», револьвер системи «Наган», малокаліберний пістолет «Марголіна», одноствольну рушницю, пістолет травматичної дії, електродетонатори, пристрої для безшумної стрільби та більше тисячі бойових патронів різного калібру.

Окрім зброї, зловмисники зберігали наркотики і золоті прикраси з діамантами та іншим дорогоцінним камінням, нажиті злочинним шляхом.

Для маскування своєї протиправної діяльності чоловіки обзавелися посвідченнями членів громадських організацій по боротьбі з корупцією та із захисту прав людини.

Вилучені предмети направлено на дослідження до НДЕКЦ, а учасників групи, згідно з рішенням суду, заарештовано.

Наразі проводиться їх відпрацювання на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень та встановлюються канали надходження зброї, а також особи, які купували «незаконний товар».