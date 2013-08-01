В Одесі затримали іноземця, який обкрадав квартири городян

В Одесі 30 липня затримали іноземця, який скоїв у Одесі понад 10 квартирних крадіжок.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, співробітники карного розшуку Приморського райвідділу міліції Одеси затримали 49-річного громадянина однієї з країн СНД.

«Із заявами про крадіжки з житла звернулися більше 10 городян. Затриманий раніше двічі судимий - відбував покарання в Україні. За його словами, він користувався неуважністю громадян і спеціалізувався на квартирах, господарі яких не замикали вхідні двері», - повідомили у ВЗГ.

Зловмисник перевіряв, чи замкнені двері, переконавшись, що вони відчинені, заходив в приміщення і брав те, що було поблизу.

Затриманий зізнався у скоєному. Він сказав, що систематично здійснював подібні злочини у різних районах міста, викрадене продавав на ринках.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.