Держслужбовець вимагав хабар за кримську землю

Працівник однієї з держустанов вимагав 8 тис. грн за сприяння у видачі виписки про власність на земельну ділянку в Криму. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Хабар посадовець вимагав за сприяння у видачі виписки про власність на земельну ділянку. Вказану ділянку площею 0,15 га кримчанин мав намір використовувати під будівництво житлового будинку», – сказав заступник начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в АР Крим підполковник міліції Віктор Васильєв.

У день передачі коштів, чиновник був затриманий правоохоронцями «на гарячому».

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Чиновнику загрожує до десяти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Зараз проводяться заходи щодо встановлення інших фактів протиправної діяльності з боку держслужбовця.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Запорізькій області на хабарі затримали начальника відділу Державного земельного кадастру Приморського району. Чиновник вимагав 2,5 млн грн за суборенду земельної ділянки, розташованої на узбережжі Азовського моря у місті Приморську.