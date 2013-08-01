За кошти Євросоюзу придбали спецавтівки для ДАІ Волині

На Волині за участю начальника Департаменту ДАІ МВС України Володимира Астапковича та начальника УМВС України у Волинській області Олександра Терещука відбулося урочисте вручення особовому складу Державтоінспекції та освячення п’яти автомобілів, придбаних за кошти Євросоюзу.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

– Ще в квітні 2011 року в Луцьку був підписаний тристоронній договір про партнерство щодо спільної реалізації проекту «Разом безпечніше» Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки. Учасниками стали управління МВС України у Волинській області, Люблінська воєводська комендатура поліції та виконавче управління Люблінського воєводського відділення Асоціації добровільних пожежних служб Республіки Польща, – розповів Олександр Терещук. – Мета проекту – налагодження обміну інформацією на випадок настання надзвичайних подій природного та техногенного походження на прикордонних територіях сусідніх країн. Кошторис для української сторони склав майже 540 тисяч євро. 10 таких авто отримали польські поліцейські.

Таким чином Волинська область отримала 5 мікроавтобусів для УДАІ УМВС, споряджених сучасним обладнанням для виїзду на місце скоєння ДТП (від генераторної підстанції, комп’ютерної, фото- та відеотехніки, валізи експерта, медичної аптечки до водолазного костюма та умивальника), оперативного оформлення та перевірки технічного стану транспортних засобів. У рамках реалізації проекту проведено чотири спільні семінари, які сприяли підвищенню кваліфікації волинських міліціонерів і люблінських поліцейських.

У свою чергу Володимир Астапкович відзначив професіоналізм волинських стражів доріг.

– Насамперед, хочу подякувати начальнику обласного управління внутрішніх справ за те, що він зробив серйозний внесок у придбання цього транспорту, котрий служитиме на благо країни та сприятиме зниженню рівня аварійності на дорогах області. У цих автомобілях є все, аби оперативно і якісно провести огляд місця скоєння ДТП та, головне, надати першу медичну допомогу людям, котрі цього потребують, - відмітив Володимир Астапкович.