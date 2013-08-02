Медсестра у київській лікарні торгувала наркотиками

У Києві затримали медсестру, яка на робочому місці, продавала сонат, димедрол та опій. Ціна – 80 гривень за 1 мл.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, на місці події правоохоронці вилучили гроші, пігулки і шприц з рідиною. А на момент приходу правоохоронців до неї прийшов і клієнт.

Жінка працює в одній з лікарень Голосіївського району. Про її «діяльність» ніхто з медперсоналу не знав. Навпаки, всі були в шоковому стані, адже медсестра похилого віку і ні в кого ніколи не викликала підозри.

Як виявилося згодом, в такий спосіб вона працювала не менше пів року. Наркотик купувала сама в Київській області, сама готувала і сама продавала. До речі, як на роботі, так і вдома. Окрім цього, мала сина наркомана з восьмирічним стажем…

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) та ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Жінка може отримати до десяти років ув’язнення.