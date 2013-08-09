У Києві з вини нетверезих водіїв сталося 48 ДТП

З початку нинішнього року у Києві за управляння транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння від керування відсторонено більш як 8 тис. водіїв.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, про це поінформував т.в.о. начальника управління Державтоінспекції Ігор Опанасенко.

Лише за сім місяців нинішнього року в столиці з вини нетверезих водіїв сталося 48 ДТП, в яких чотири особи загинули та 69 отримали травми.

Для уникнення подібних ситуацій на дорогах столична Державтоінспекція вкотре закликає водіїв не сідати за кермо в нетверезому стані. Згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, окрім штрафу за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння від 2,5 тис. грн до 3,4 тис. грн, законодавством передбачено такі види стягнень як позбавлення права керування транспортним засобом, адміністративний арешт (7-15 діб), громадські роботи (40-60 годин) та оплатне вилучення транспортного засобу.