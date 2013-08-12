В Україні середня пенсія судді становить майже 8 тис грн.

В Україні станом на 1 січня налічується 1019 народних депутатів-пенсіонерів.

Про це на запит Тиждень.ua. повідомили у Пенсійному фонді.

Як зазначають в Пенсійному фонді, середній розмір місячної пенсії, призначеної на підставі Закону "Про статус народного депутата", становить 15 тис 427,28 грн.

Водночас середня пенсія осіб, звільнених з військової служби і працівникам органів внутрішніх справ, нарахована на підставі Закону «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і деяких інших осіб», яких налічується в Україні 664 тис. 449, становить 2345,69 грн.

Середня пенсія для журналістів, нарахована на підставі Закону «Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів», становить 3146,10 грн, а для митників, згідно з положенням Митного кодексу, – 4460,74 грн.

А 123 тис. 268 державних службовців отримали середню пенсію у 3102,95 грн.

«Чисельність суддів-пенсіонерів в Україні станом на 1 січня цього року становить 1419. Середня їх пенсія – 7795,42 грн. Крім цього, 6145 працівників прокуратури отримують середню пенсію 6684,51 грн.», - повідомляє Пенсійний фонд.

Водночас середня пенсія для 79 тис. 276 працівників освіти, станом на 1 січня цього року, становить 1119,89 грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд повідомляв, що максимальну пенсію в жовтні минулого року отримали 964 особи на підставі положень Закону України «Про статус народного депутата».

Середній розмір пенсії колишнім військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ становив 2156 грн, журналістам - 3162 грн, митникам – 4441 грн., держслужбовцям - 3064 грн., суддям - 7575 грн., працівникам прокуратури - 6588 грн.