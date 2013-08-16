Сорочинський ярмарок охоронятиме більш як 400 міліціонерів.

Про це УНІАН повідомили у відділі у зв`язках з громадськістю управління МВС України в Полтавській області.

Міліціонери до Сорочинців заїжджатимуть за 2 дні до початку ярмарку — з 18 серпня.

«Охорону правопорядку на ярмарку здійснюватимуть міліціонери практично з усіх райвідділів області», - сказали у відділі у зв`язках з громадськістю.

Там також зазначили, що ярмаркове поле розділене на три умовні зони, за якими цілодобово здійснюється відеоконтроль, що сприяє оперативному реагуванню на правопорушення і злочини.

Як повідомляв УНІАН, національний Сорочинський ярмарок пройде цього року 20-25 серпня в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Ярмаркова площа складає більш як 16 га. Щороку Сорочинський ярмарок відвідує близько 1 млн. осіб.

На відкриття ярмарку, яке відбудеться 20 серпня об 11.00, запрошено Президента України Віктора Януковича, прем`єр-міністра Миколу Азарова і спікера парламенту Володимира Рибака. Офіційні запрошення також вже відправлено членам уряду, керівникам областей і дипломатичних місій.

Вже відомо, що 20-21 серпня приїдуть офіційні делегації із Словаччини, Туреччини і Польщі.

Дипломати і гості візьмуть участь у заходах культурної та ділової програми.