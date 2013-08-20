Міліціонери з’ясовують причини аварії з 9 загиблими

Аварія, у якій 9 людей загинуло та 1 людина травмована, сталася близько п’ятої години ранку у Волочиському районі Хмельницької області неподалік села Порохня.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 29-річний водій вантажного автомобіля МАЗ, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом «Фольксваген-ЛТ».

У результаті зіткнення водій та 8 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Особи двох чоловіків та трьох жінок ще встановлюються. Водій вантажівки з травмами доставлений до лікарні.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група. Відомості про ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).