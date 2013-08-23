2 тисячі міліціонерів забезпечуватимуть порядок у Києві

У Києві під час масових заходів з нагоди святкування Дня Незалежності України 24 серпня охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 2 тисяч працівників ГУМВС України в м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Зазначається, що завтра у Києві з нагоди 22-ї річниці Незалежності України заплановано проведення більш як 120 культурних заходів. У програму святкування включені різні концертні програми, тематичні кінопокази, художні виставки, літературно-мистецькі вечори, круглі столи та ярмарки народних майстрів.

У центральній частині Києва заплановано проведення урочистостей впродовж всього дня. Закінчиться святкування концертом та феєрверком на Майдані Незалежності.

У місцях проведення цих заходів охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 2 тисяч працівників ГУМВС України в м. Києві.

Правоохоронці посилять охорону громадського порядку на всіх маршрутах громадського транспорту, особливо у центральній частині столиці.

На залізничних вокзалах та автовокзалах, біля станцій метрополітену передбачено чергування посилених нарядів та додаткових резервів міліції.

Правоохоронці звертаються до учасників масових заходів з проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, не піддаватися на можливі провокації, бути ввічливими та толерантними одне до одного і сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку.