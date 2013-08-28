Янукович нагородив Захарченка орденом «За заслуги»

Президент України Віктор Янукович відповідним указом нагородив міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

Як зазначено в указі, орден Віталію Захарченку дали «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».

Указ Віктор Янукович підписав 24 серпня 2013 року.

Довідка УНІАН. Знак ордена «За заслуги» III ступеня виготовляється з нейзильберу і має форму хреста із заокругленими кінцями, накладеного на медальйон з зображенням рослинного орнаменту. Посередині хреста у вінку з дубової та лаврової гілок на блакитному фоні ­­­– зображення тризуба. Вінок, тризуб, пружки хреста позолочені.

Орден «За заслуги» I, II, III ступеня – державна нагорода України для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.