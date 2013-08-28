Янукович нагородив Захарченка орденом «За заслуги»
Указ Президента України
Президент України Віктор Янукович відповідним указом нагородив міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як зазначено в указі, орден Віталію Захарченку дали «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».
Указ Віктор Янукович підписав 24 серпня 2013 року.
Довідка УНІАН. Знак ордена «За заслуги» III ступеня виготовляється з нейзильберу і має форму хреста із заокругленими кінцями, накладеного на медальйон з зображенням рослинного орнаменту. Посередині хреста у вінку з дубової та лаврової гілок на блакитному фоні – зображення тризуба. Вінок, тризуб, пружки хреста позолочені.
Орден «За заслуги» I, II, III ступеня – державна нагорода України для відзначення видатних заслуг громадян в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.