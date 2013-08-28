У Чернівцях затримали крадіїв автомобільних номерних знаків

Міліціонери патрульної служби затримали «на гарячому» двох буковинців, які викрадали з автомобілів державні номерні знаки у Чернівцях.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, близько 4:00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від мешканця мікрорайону «Гравітон» про молодиків, які підозріло себе ведуть біля автомобілів на дворовій стоянці.

Отримавши інформацію від чергового, піший наряд батальйону патрульної служби оперативно направився на місце події. Побачивши правоохоронців зловмисники намагались втекти від міліціонерів. Правоохоронці затримали зловмисників. У рюкзаку одного з них виявлено 10 пар номерних знаків, рукавички та викрутки.

Наразі правоохоронці з’ясовують мету викрадання та шляхи реалізації номерних знаків. Також зловмисники перевіряються на причетність до вчинення аналогічних правопорушень на території міста та області.