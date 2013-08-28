У Києві правоохоронці затримали квартирних крадіїв

Працівники карного розшуку Дніпровського райуправління міліції Києва затримали трьох квартирних крадіїв.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, під час проведення оперативно-пошукових заходів працівники карного розшуку запримітили підозрілих осіб, які несли великі сумки. Побачивши правоохоронців, чоловіки почали дуже нервувати. На прохання оперативників показати вміст сумок чоловіки занервували ще більше та почали переглядатися між собою. У сумках був коштовний ноутбук, речі, які явно їм не належали, та гроші в розмірі 6000 гривень та 600 доларів США.

Чоловіки зізналися у вчиненні крадіжки з квартири. Згодом стало відомо, що всі троє були раніше засуджені за аналогічні злочини.

Дана подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.