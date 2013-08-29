Заступника мера Нової Каховки затримали на хабарі

Заступник міського голови Нової Каховки Херсонської області вимагав 30 тис. грн за безперешкодне вирішення земельного питання. Наразі він і його посередник затримані працівниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю обласної міліції.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Оперативники встановили, що посадова особа мерії м.Нова Каховка Херсонської області, діючи через посередника, вимагав і отримав неправомірну грошову винагороду в сумі 30 тисяч гривень від приватного підприємця. Держслужбовець вимагав гроші за не вжиття відносно підприємця заходів за користування земельною ділянкою без оформлення відповідних дозвільних документів.

Працівник мерії діяв не сам, а спільно зі знайомим, який доводився йому кумом. Держслужбовець був обережним і усі питання вирішував через друга родини. Зустріч по передачі грошей зловмисники призначили після опівночі, щоб не було небажаних свідків.

Під час затримання посередник став чинити опір і намагався втекти від оперативників. Він побіг у сторону поля, але сховатися йому не вдалося. Міліціонери наздогнали чоловіка.

Нині обох затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Оперативники провели обшуки за місцем мешкання затриманих і вилучили понад 70 тисяч гривень.

Наразі працівники міліції перевіряють причетність посадовця та його спільника щодо скоєння інших протиправних дій.

«Подібні вчинки посадових осіб підривають віру громадян в законність та правопорядок. Незабаром держслужбовець та його спільник понесуть заслужене покарання, незважаючи на свій статус та посади», – сказав начальник УДСБЕЗ УМВС Денис Лактіонов.

Порушено кримінальне провадження за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Це передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Проводиться досудове розслідування.