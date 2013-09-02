Гроші на життя матусі допомагав заробляти 8-місячний малюк

Транспортні міліціонери Південної залізниці на ст. Харків-Пасажирський виявили двох жінок, які використовували малолітню дитину для зайняття жебрацтвом.

Як зазначив начальник кримінальної міліції у справах дітей лінійного відділу на ст. Харків-Пасажирський капітан міліції Ігор Скляров, у головному залі вокзалу були виявлені дві громадянки з немовлям. Посилаючись на скрутне матеріальне становище, жінки просили гроші у перехожих, мовляв, дитині нічого їсти.

«Безробітні мешканки Харківщини, 43-річна жінка та її 18-річна донька, займалися жебрацтвом. Зі слів матері дитини, якою виявилась молодша із жінок, вони використовували її 8-ми місячне немовля, аби викликати у громадян жалість та милосердя. Адже, коли люди бачать дитину, тоді більше дають грошей», – розповів правоохоронець.

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 150 Кримінального кодексу України – використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.